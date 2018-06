Rfi: Vicenza- Treviso, camion danneggia linea elettrica a passaggio a livello

Vicenza, 11 giu. (AdnKronos) - Circolazione sospesa questa mattina fra le 7.40 e le 13.15 fra Cittadella e Castelfranco Veneto, sulla linea Vicenza ? Treviso a causa di un camion che ha danneggiato il sistema di alimentazione elettrica dei treni durante l'attraversamento di un passaggio a livello. Il mezzo non ha rispettato il Codice della Strada, le sue dimensioni infatti erano superiori alla sagoma limite prevista. I tecnici di Rete Ferroviaria Italiana sono intervenuti per riparare il danno e ripristinare le condizioni di sicurezza per la circolazione ferroviaria. Durante lo stop è stato attivato un servizio sostitutivo con autobus per garantire la mobilità. Gli effetti: rallentamenti fino a 60 minuti per otto treni regionali, e quattro limitati e un treno cancellato. Il danno alla linea elettrica ha provocato ritardi anche sulla linea Bassano ? Venezia Mestre.