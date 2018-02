Rfi: Veneto, linea Fs Verona-Rovigo, Regione annuncia novità (3)

(AdnKronos) - Nel frattempo la Regione ha assegnato a Sistemi Territoriali un finanziamento di 17 milioni di euro per l'acquisto di nuovi convogli diesel, che saranno disponibili sulla Verona-Rovigo dal 2020, fornendo migliori prestazioni tecniche, più comfort e spazi adeguati per il trasporto di biciclette?. ?Promuoveremo due altre importanti iniziative ? ha concluso l'assessore regionale ?: una riguarda lo studio per l'elettrificazione della tratta Cerea-Isola della Scala, affidato a RFI, che renderebbe l'intera linea Legnago-Verona idonea all'uso di elettrotreni; l'altra coinvolge le aziende di trasporto su gomma del territorio, al fine di migliorare l'integrazione ferro-gomma, in un'ottica di intermodalità dei servizi pubblici, per rendere gli stessi più appetibili, sull'esempio di altre realtà venete in cui questo connubio sta dando ottimi risultati?.