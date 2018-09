Renzi: “Toninelli bugiardo, si deve dimettere”

Firenze, 9 set. - (AdnKronos) - "La mail di Aiscat risale a gennaio 2018 ma " e Toninelli "è un bugiardo. E un ministro bugiardo si deve dimettere". Lo ha detto l'ex premier Matteo Renzi, intervenendo a Firenze alla Festa dell'Unità della Toscana. "Chi è l'avvocato di Aiscat? - ha aggiunto - Giuseppe Conte. Conte non è l'avvocato del popolo, ma l'avvocato delle concessionarie autostradali. Danilo Toninelli è un bugiardo". "La Lega la conosciamo, ma la rivelazione dell'anno è la totale incapacità dei 5 Stelle" ha affermato l'ex premier, che ha aggiunto: "Poi c'è qualcuno che dice ancora che dovevamo fare l'accordo con i 5 Stelle". "Non vivo nell'ansia di tornare da qualche parte - ha detto - ma vivo nell'ansia di non lasciare la politica a chi crede che sia un prolungamento di Facebook".