Rcs: da aprile Barigelli condirettore de La Gazzetta dello Sport

Milano, 13 mar. (AdnKronos) - Andrea Monti rafforza la sua squadra con l'ingresso di Stefano Barigelli come condirettore de La Gazzetta dello Sport. Dal 2 aprile, inizierà a lavorare al quotidiano. Nato a Roma nel 1959, laureato in storia del Risorgimento, Barigelli ha iniziato a Paese Sera per passare in seguito a Il Messaggero. Chiamato dal Corriere della Sera, è diventato poi vicedirettore vicario a La Gazzetta dello Sport. Richiamato a Il Messaggero con il medesimo ruolo, dal 2013 è stato condirettore a Il Corriere dello Sport-Stadio. "Giornalista di grande spessore ed esperienza, Stefano Barigelli supporterà il direttore Andrea Monti nello sviluppo delle molteplici nuove iniziative previste nel piano triennale di Rcs", commenta l'editore Urbano Cairo.