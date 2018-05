Raiffeisen: vende a Vontobel banca privata Notenstein La Roche

Roma, 24 mag. (AdnKronos/ats) - Raiffeisen vende a Vontobel la sua banca privata Notenstein La Roche, che aveva acquisito nel 2012. Il prezzo pattuito è di 700 milioni di franchi. Notenstein La Roche potrà così meglio sviluppare il suo potenziale in un "ambiente di banca privata classico", indicano in una nota congiunta diramata oggi Raiffeisen e Vontobel. L'istituto ha in gestione 16,5 miliardi di franchi. Raiffeisen afferma che intende concentrarsi in futuro sul segmento della clientela privata con un patrimonio da piccolo a medio.