Ragusa: spaccio di droga nel centro di Vittoria, arrestato pusher

Palermo, 17 mag. (AdnKronos) - Spaccio di droga a giovanissimi nel centro di Vittoria, in provincia di Ragusa. I carabinieri, dopo giorni di appostamenti, hanno arrestato un pusher di 34 anni, Djebes Ramzi, algerino, mentre cedeva una dose di hashish ad uno studente nella centralissima piazza Manin. L'uomo si trova agli arresti domiciliari mentre il giovane è stato segnalato al competente ufficio territoriale del governo per detenzione per uso personale di sostanza stupefacente. Ulteriori indagini sono in corso per accertare l'eventuale complicità di altre persone nell'attività di spaccio e il canale di approvvigionamento della droga.