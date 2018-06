Ragusa: scoperto relitto nave bizantina nei fondali di Ispica

Palermo, 28 giu. (AdnKronos) - Il relitto di una nave di epoca bizantina (VI sec. d.C.), probabilmente naufragata in prossimità della costa con un carico di anfore, è stato ritrovato a largo di Ispica (Ragusa), nella zona di Porto Ulisse. A segnalare i relitti è stato un cittadino, Antonio Giunta, che, nel mese di maggio, durante un'immersione ha notato sul fondale alcuni oggetti che per forma e fattura sembravano poter avere un interesse storico. Giunta ha quindi registrato con il gps il punto esatto del ritrovamento e prelevato alcuni reperti che ha consegnato alla guardia di finanza di Pozzallo. Il 18 giugno il gruppo subacqueo della Soprintendenza del mare di Palermo, assistito dai militari delle fiamme gialle, ha effettuato un sopralluogo nell'area marina interessata confermando la presenza e l'interesso dei reperti ritrovati e a breve verranno avviate le procedure per il recupero. "Si tratta di una scoperta di grande valore - ha commentato l'assessore regionale ai Beni culturali Sebastiano Tusa - che si aggiunge alle numerose effettuate in questi anni nei fondali siciliani. Scoperta che contribuisce ad arricchire uno dei momenti piu felici della storia dell'isola: quello bizantino".