Quote latte: Invernizzi, Regione Lombardia pronta a collaborare con settore

Milano, 11 ott. (AdnKronos) - Si è tenuta oggi l'audizione della commissione Agricoltura del Consiglio regionale della Lombardia con le associazioni del settore lattiero-caseario, in merito alla riscossione coattiva del prelievo supplementare del latte durante le annate 2014-2015. ?Durante una recente seduta del Consiglio Regionale è stata approvata la mozione (proposta da Barbara Mazzali, FdI) sul tema quote latte, per porre fine alle operazioni di recupero del credito", ha ricordato il presidente della commissione Ruggero Invernizzi. "Con l'audizione di oggi abbiamo avviato il dialogo con le associazioni di categoria e le cooperative per trovare una soluzione attraverso il lavoro di tutti i Consiglieri all'interno della Commissione. La priorità è quella di essere a fianco degli agricoltori e delle associazioni magari anche attraverso la redazione di una risoluzione sul tema urgente e strategico", ha concluso.