Quirinale: Mattarella, continuare a lottare per nostra libertà e indipendenza

Roma, 26 mag. (AdnKronos) - "Questa giornata è una opportunità per rappresentare alle nuove generazioni i valori sui quali la nostra Repubblica è stata edificata e quanto sia importante continuare a lottare per la nostra libertà e indipendenza". Lo scrive il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio inviato al presidente dell'Associazione Arma aeronautica, Giovanni Sciandra, in occasione del ventesimo raduno che si svolge oggi a Latina. "Si celebra, quest'anno, il centesimo anniversario della conclusione della Grande Guerra, un conflitto -ricorda il Capo dello Stato- che ha lasciato rovine e lutti in tutte le famiglie italiane, con tanti esempi di eroismo, di valore e di coraggio. Quelli compiuti dagli ardimentosi e temerari aviatori, hanno posto le premesse per la costituzione dell'Arma Azzurra come forza autonoma nell'ambito delle Forze Armate. Un volo durato un secolo, fatto di imprese di pionieri, prove del fuoco durante il secondo conflitto mondiale, riorganizzazione post-bellica, partecipazione alle missioni internazionali di pace e conquista dello spazio". "L'entusiasmo e la passione che hanno animato gli aviatori di ieri e di oggi evidenzia lo spirito che contraddistingue l'Arma Azzurra, sempre pronta ad affrontare le sfide, le prove più difficili ed anche il sacrificio. A tutti gli aviatori di ogni ordine e grado, caduti per la difesa della Patria, per la salvaguardia delle sue istituzioni e nel compimento del proprio dovere, rivolgo il mio deferente pensiero. Questa giornata -conclude Mattarella- è una opportunità per evocare quelle gesta e rappresentare alle nuove generazioni i valori sui quali la nostra Repubblica è stata edificata e quanto sia importante continuare a lottare per la nostra libertà e indipendenza".