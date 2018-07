Quirinale: arbitro ma non notaio, Mattarella al ‘mid term’/Adnkronos (6)

(AdnKronos) - "Sono gli eredi di coloro che, a rischio della vita, valicavano il Muro di Berlino; dei cittadini che, sfidando i campi minati, cercavano di transitare dall'Ungheria in Austria. Il mondo è in movimento, sulle gambe di milioni di donne, uomini, bambini, spesso vittime di crudeli trafficanti di esseri umani: è un esercito inerme, che marcia alla ricerca della propria salvezza. Cosa possiamo opporre alle loro ragioni? Non sono loro, che fuggono dalla violenza e dalla morte, il nostro nemico!" Una vicenda che richiama le grandi lezioni della storia, da tenere sempre a mente di fronte al riemergere di episodi che sembravano consegnati per sempre al passato. Non è casuale, quindi, che poche ore dopo la sua elezione, Mattarella si rechi a rendere omaggio al Mausoleo delle Fosse Ardeatine. "Focolai di odio, di intolleranza, di razzismo, di antisemitismo -avverte il Capo dello Stato celebrando il Giorno della memoria nel gennaio 2018- sono presenti nelle nostre società e in tante parti del mondo. Non vanno accreditati di un peso maggiore di quel che hanno: il nostro Paese, e l'Unione europea, hanno gli anticorpi necessari per combatterli; ma sarebbe un errore capitale minimizzarne la pericolosità". A fare da contraltare ci sono per l'appunto anche tante storie di solidarietà, generosità e dedizione al bene comune, che il Presidente intende far uscire dall'anonimato, portando ogni anno alla ribalta alcuni di questi eroi della quotidianità, insigniti con le onorificenze al merito della Repubblica.