Pwc: digitale e video spingeranno crescita mercato Entertainment & media

Milano, 6 giu. (AdnKronos) - La spesa globale nel mercato media & intrattenimento crescerà con un tasso annuale di crescita composto (cagr) del 4,4% nei prossimi 5 anni. Questa spinta porterà il fatturato totale dell'industria a raggiungere i 2.399 miliardi di dollari circa nel 2022, dai 1.932 miliardi di dollari conseguiti nel 2017. Sono i dati del Global E&M Outlook 2018-2022 pubblicato di pwc, che descrive uno scenario di profondo cambiamento in un settore in vivace ripresa. La spesa dei consumatori si è attestata nel 2017 a circa 824 miliardi di dollari, in aumento del 4% rispetto al 2016. Negli ultimi anni, i grandi fornitori di accesso a internet e delle piattaforme di distribuzione si stanno integrando verticalmente e i giganti online si stanno espandendo orizzontalmente nell'offerta di contenuti. Le distinzioni del segmento tradizionale - tra stampa e digitale, video games e sport, wireless e accesso fisso, cavo e online, social e media tradizionali- stanno venendo meno. "Le aziende stanno cercando nuovi stream di ricavi sviluppando nuovi modelli di business al fine di acquisire rilevanza su larga scala", osserva Pwc. All'interno di questo generale aumento di ricavi previsto per i prossimi cinque anni, la crescita più significativa si registrerà nei segmenti guidati dal digitale. La realtà virtuale guiderà il settore, anche se da una base di partenza bassa, con un tasso di crescita annua del 40,4% nei prossimi 5 anni. A seguire, ci sono i video Ott (over the top) on il 10,1%. Diversamente, giornali e riviste vedranno un calo delle entrate nei prossimi cinque anni, mentre libri, radio, TV tradizionale e home video cresceranno con un cagr inferiore al 2%. I ricavi digitali, in particolare, conquisteranno dal 2018 in avanti la fetta più ampia del mercato, registrando un importo pari a 1.034 miliardi contro i 999 miliardi del non digital.