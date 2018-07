Pubblicità: Nielsen, maggio -1,8%, da giugno effetto Mondiali

Milano, 9 lug. (AdnKronos) - Maggio da dimenticare per gli investimenti pubblicitari in Italia. Il mese chiude con un calo dell'1,8%, che aumenterebbe a -4,9% senza il comparto search e social. Il dato porta i primi cinque mesi del 2018 a +0,9% rispetto allo stesso periodo del 2017, riporta Nielsen, ottimista sui prossimi due mesi, giugno e luglio, e sull'intero anno, per cui stima una chiusura a +1,7%. "ll mood di incertezza e preoccupazione sullo stato della nostra economia a maggio ha evidentemente spinto le aziende a un atteggiamento attendista. La performance del mese è condizionata negativamente anche da una strategia di comunicazione tipica di alcuni investitori che, negli anni dei grandi eventi mediatici, scelgono di focalizzarsi sui mesi clou, in particolare giugno e luglio per il caso specifico dei Mondiali di Calcio", spiega Alberto Dal Sasso, Ais Managing Director di Nielsen. "I benefici sul mercato pubblicitario di un campionato del mondo che si sta rivelando comunque un evento di grande richiamo, nonostante l'assenza dell'Italia, saranno evidenti già dal prossimo mese", aggiunge. Relativamente ai singoli mezzi, la Tv cala nel singolo mese del 4,8% e chiude i primi 5 mesi del 2018 a -1%. Sempre in negativo i quotidiani, che a maggio perdono il -8,3%, consolidando il periodo cumulato gennaio-maggio a -7,9%. Stesso andamento per i periodici, sia nel singolo mese che per i primi cinque mesi del 2018, con cali rispettivamente del -6,3% e -8,6%.