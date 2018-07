Pubblicità: Nielsen, maggio -1,8%, da giugno effetto Mondiali (2)

(AdnKronos) - Mese di maggio negativo anche per la radio (-2,5%) seppur l'andamento del periodo cumulato rimanga positivo, a +6,8%. Sulla base delle stime realizzate da Nielsen, la raccolta dell'intero universo del web advertising nel primo quadrimestre dell'anno chiude in positivo a +7,6% (+2,1% se si escludono il search e il social). Il cinema è in crescita del +31,2%. Per quanto riguarda i settori merceologici, se ne segnalano 11 in crescita, con un apporto di circa 69 milioni di euro. Per i primi comparti del mercato i primi cinque mesi registrano andamenti differenti. Alla buona performance di abitazione (+5,7%) e cura persona (+3,5%), si contrappone il calo di alimentari (-1,7%), farmaceutici (-7,2%) e telecomunicazioni (-10,1%). Tra gli altri settori che contribuiscono alla crescita si segnala il buon risultato in termini di investimenti pubblicitari del tempo libero (+29,1%), elettrodomestici (+32,1%) e enti e istituzioni (+25,3%).