Privacy: Sabbioni, Data Protection Officer opportunità per imprese

Roma, 25 mag. (Labitalia) - "La figura del Data Protection Officer, come descritta dal nuovo Regolamento e voluta dal Legislatore, rappresenta un'opportunità per le imprese e le istituzioni che lo creeranno". Lo ha dichiarato Secondo Sabbioni, Data Protection Officer presso il Parlamento europeo, intervenendo al Privacy Day Forum a Roma. "Infatti -ha spiegato Sabbioni- il suo ruolo strategico, in stretto contatto con il vertice aziendale e al contempo parte integrante di tutti i processi amministrativi che coinvolgono dati personali, gli permette di agire non solo in difesa del titolare del trattamento per proteggerlo da procedimenti giudiziari o multe dell'Autorità di controllo, ma anche di promuovere una migliore organizzazione del lavoro e una solida reputazione del titolare".