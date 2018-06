Premi: Musumeci, Sicilia luogo ideale per Cultural Heritage Rescue Prize

Palermo, 7 giu. (AdnKronos) - "Quando Rutelli mi ha chiamato per coinvolgere la Sicilia in questa iniziativa non ho avuto dubbi. Credo che questo premio, in questo preciso momento, abbia un significato particolare. La cultura ha superato nei secoli barriere che sembravano insormontabili e questo premio rappresenta proprio un riconoscimento a chi spesso, nel silenzio, ha difeso la cultura". Lo ha detto il presidente della Regione siciliana Nello Musumeci intervenendo, a Villa Niscemi, a Palermo, alla cerimonia di premiazione del Cultural Heritage Rescue Prize assegnato alla al-Qadiriyya Library di Baghdad. "Abbiamo bisogno di restituire alla Sicilia la funzione che, la geografia prima e la storia dopo, le hanno assegnato: una terra cerniera - ha aggiunto - La Sicilia, terra di tolleranza, è il luogo ideale per iniziative come queste".