Premi: a Carla Demaria il Bellisario per categoria management

Roma, 15 giu. (AdnKronos) - Carla Demaria, Presidente di Ucina Confindustria Nautica e Presidente di Monte Carlo Yachts ha ricevuto quest'oggi a Roma, presso l'Auditorium del Foro Italico di Roma, il Premio Marisa Bellisario 2018 per la categoria management. Il premio, istituito nel 1989 in ricordo di Marisa Bellisario, la prima top manager del nostro Paese, e giunto alla sua XXX Edizione, ogni anno premia le donne che si sono distinte nella professione, nel management, nella scienza, nell'economia e nel sociale a livello nazionale e internazionale. "È un onore ricevere questo prestigioso riconoscimento a suggello dell'impegno e della passione che da sempre contraddistinguono il mio lavoro - ha dichiarato Carla Demaria - Mi onora e mi emoziona tanto più perché si lega ad un ricordo di mia madre che, da giovane, mi vedeva come una futura Marisa Bellisario. Credo fortemente ci sia qualcosa di unico nell'energia e nelle capacità che le donne pongono in ogni attività che svolgono, credendo in sè stesse anche quando il contesto non è loro favorevole". Questo riconoscimento, aggiunge, "rappresenta motivo di orgoglio e stimolo a continuare a lavorare sempre con lo stesso entusiasmo e impegno; mi auguro che possa essere incentivo per tutte le giovani che intraprendono con passione e determinazione la propria carriera professionale".