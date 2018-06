Premi: a Carla Demaria il Bellisario per categoria management (2)

(AdnKronos) - Carla Demaria è nata a Torino, si è formata in Italia ed è uno dei manager di riferimento della nautica mondiale. Oggi è Presidente di Monte Carlo Yachts, azienda che fattura oltre 70 milioni di Euro e con oltre 440 dipendenti diretti in Italia e Presidente di UCINA Confindustria Nautica, l'Associazione di categoria che rappresenta l'85% delle industrie e il 65% del fatturato totale dell'industria nautica in Italia. E' entrata una prima volta nel Consiglio Direttivo di Ucina nel 2006, è stata vicepresidente nel 2008. E' tornata in Consiglio Direttivo nel 2014. Dal marzo 2015 ha assunto la Presidenza dell'Associazione iscritta a Confindustria dal 1967. E' inoltre membro del CdA del Gruppo Beneteau. Nel 2018, Carla Demaria e Monte Carlo Yachts con il MCY 96 hanno ottenuto il riconoscimento ?Best International Motor Yacht? della sua categoria durante i prestigiosi Christofle Yacht Style Awards 2018 ed il premio ?Best Flybridge Yacht? nell'ambito dell'Asia Boating Awards 2018 che ha avuto luogo durante lo Yacht Show di Singapore.