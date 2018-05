Povertà: al via seconda edizione Bando Doniamo Energia (2)

(AdnKronos) - "Siamo orgogliosi di quanto sinora il Banco dell'energia, grazie anche a Fondazione Cariplo e ai numerosi sostenitori, è riuscito a realizzare - afferma Giovanni Valotti, presidente del Gruppo A2A -. Proseguiamo il nostro impegno con il lancio del nuovo bando, consapevoli dell'importanza di dare il nostro contributo ai bambini, alle famiglie e a tutte le persone in difficoltà". Il bando intende potenziare reti di prossimità che, promuovendo il coinvolgimento attivo delle diverse organizzazioni del territorio, possano contribuire al rafforzamento dei legami sociali. Le proposte devono essere presentate da un partenariato minimo di due organizzazioni non profit e prevedere un intervento sul territorio della Lombardia. I progetti saranno valutati per la loro capacità di individuare precocemente le situazioni di vulnerabilità e recente povertà. Fondamentale sarà quindi presentare progetti che prevedono sia modalità di sostegno economico diretto alle persone vulnerabili che percorsi di accompagnamento e riattivazione sociale e lavorativa, in un'ottica non di assistenzialismo ma di protagonismo delle persone coinvolte all'interno delle proprie comunità territoriali. La prima edizione del bando Doniamo Energia ha visto l'attivazione di 15 progetti sul territorio lombardo che prevedono di sostenere circa 6.000 persone che si trovano in una situazione di recente povertà e vulnerabilità: i progetti hanno preso il via tra la fine del 2017 e il gennaio 2018 e i primi risultati saranno disponibili per la fine dell'anno. Il Bando è articolato in due fasi: Fase 1 (scadenza 31 maggio 2018 - ore 17.00) e Fase 2 (riservata alle idee progettuali ammesse). Il testo del bando è disponibile sul sito di Fondazione Cariplo e sul sito di Banco dell'energia.