Ponte Morandi: Mulè, decreto scritto con i piedi non con il cuore

Roma, 9 ott. (AdnKronos) - "Anche oggi, dopo le umilianti audizioni di ieri in Parlamento culminate nella 'riscrittura' in diretta del 'decretino Genova' da parte del sindaco e commissario straordinario Marco Bucci, prosegue la via crucis del governo". Lo dice Giorgio Mulè, portavoce dei Gruppi parlamentari di Forza Italia. "I rappresentanti di quaranta categorie (dalla Camera di commercio a tutti i sindacati, da Confindustria ai rappresentanti del Porto) -aggiunge- hanno condiviso una versione del decreto radicalmente diverso dall'obbrobrio partorito dall'esecutivo. Dai tempi per la ricostruzione alle modalità, dalle misure per i lavoratori al sostegno alle imprese, dagli interventi fiscali all'assistenza agli sfollati non si salva nulla". "È la conferma -conclude Mulè- di quanto Forza Italia denuncia da sempre: il decreto non è scritto col cuore come sostiene il ministro Toninelli, ma con i piedi. Per questo, accogliendo la montagna di suggerimenti che il governo degli incapaci non ha ascoltato, riscriveremo ogni articolo del decreto?.