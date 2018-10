Ponte Morandi: Gelmini, basta prese in giro serve svolta

Roma, 9 ott. (AdnKronos) - "Genova in piazza a protestare contro governo gialloverde, la ricostruzione ferma al palo, gli sfollati ancora per strada, un dl già lettera morta che stanzia molti meno soldi di quelli necessari. Danilo Toninelli ha fallito a 360 gradi. Adesso basta prese in giro, serve una svolta?. Lo scrive su Twitter Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera.