Ponte Morandi: Autostrade, progetti demolizione funzionali a realizzazione gronda (2)

(AdnKronos) - Ma prima di questa decisione assunta nell'ambito del dibattito pubblico sulla Gronda, la società, si legge ancora, "ai fini della completezza dell'analisi, chiese a Despe una valutazione di fattibilità. Valutazione che è stata ri-attualizzata nelle ultime settimane ed è entrata a far parte della proposta di demolizione e ricostruzione del Ponte presentata al Commissario per l'emergenza". I progetti di demolizione del Ponte Morandi a partire dal 2001, dunque, conclude Autostrade per l'Italia, "non sono mai stati definiti in relazione ad eventuali rischi per la sicurezza del Ponte, ma sono sempre stati pensati soltanto in funzione della realizzazione della Gronda".