Politica: Orlando, assistiamo a implosione sistema partiti

Palermo, 17 mar. (AdnKronos) - "Stiamo assistendo alla implosione del sistema dei partiti". Così, il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, intervenendo a Omnibus La7. "Oggi in Italia i partiti che in Europa sono i primi e si secondo, cioè i socialisti e i popolari, qui sono al terzo e al quarto posto - dice il sindaco - Vogliamo renderci conto che c'è una destrutturazione dei partiti? E' evidente che rende molto il consenso. La stessa persona che a Palermo ha votato per me, alle regionali ha votato per il centrodestra e alle politiche per il M5S. La stessa persona". "Anche a Roma - dice ancora il sindaco - lo stesso elettore ha votato per il Pd alle Regionali e per il M5S alle Politiche. O in Puglia e Campania. C'è l'implosione dei partiti. Ed è salvo il ruolo istituzionale. Io ho sempre detto che quando faccio il sindaco il mio partito è Palermo. C'è qualcuno che quando parla dice che il suo partito si chiama Italia?".