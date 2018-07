Politica: Alemanno-Menia, a settembre la rete ‘destra diffusa’

Roma, 15 lug. (AdnKronos) - "A fine settembre, insieme al cantiere aperto da Viviana Beccalossi e al Patto Federativo di Silvano Moffa, cercheremo di dare vita ad una rete della destra diffusa che offra una casa comune a tutte le persone di destra che fovliono costruire il Polo Sovranista". Lo dichiarano in una nota congiunta a margine dell'Assemblea Nazionale del Movimento Sovranista, Gianni Alemanno e Roberto Menia. "È necessario - proseguono Alemanno e Menia - che all'interno dello che sta prendendo forma attorno al Segretario della Lega Matteo Salvini, ci sia una forte e chiara rappresentazione della destra sociale e nazionale. Per questo lanciamo un appello a tutti gli uomini e le donne che vengono dall'esperienza della destra per ritrovarsi in una forma organizzativa aperta che non escluda nessuno ma che permetta di superare ogni pregiudizio e chiusura, in nome della sovranità nazionale e popolare".