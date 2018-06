Pil: Sabatini, debito sotto 100% se manterremo elevato avanzo primario

Roma, 14 giu. (AdnKronos) - "Se l'Italia manterrà un elevato avanzo primario, in 10 anni sarà possibile far scendere il debito pubblico sotto al 100%" come già sostenuto dal governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco, nelle sue considerazioni di fine maggio. Lo ha ribadito Giovanni Sabatini, direttore generale dell'Abi, durante il suo discorso al convegno sull'Unione bancaria e Basilea 3 organizzato dall'associazione. Dopo la caduta ?di 10 punti di Pil? l'Italia, ha ricordato Sabatini, è stata capace di garantire ?la sostenibilità della finanza pubblica. Il rapporto tra debito e Pil è rimasto intorno al 3%, mentre in altri Paesi della Ue è molto cresciuto. Abbiamo avuto la capacità di mantenere un elevato avanzo primario e una prudente gestione della finanza pubblica?, ha concluso Sabatini.