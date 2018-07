Pfas: Miteni, lavoratori preoccupati per la salute e per il lavoro

Vicenza, 20 lug. (AdnKronos) - Sit in delle categorie dei chimici di Cgil Cisl e Uil organizzato dalle RSU aziendali della Miteni questa mattina in via Colombaretta a Trissino davanti all'azienda al centro dell'inquinamento da PFAS e da GenX, sostanze perfluoroalchiliche considerate dagli studiosi ?interferenti endocrini?. Sul posto anche il segretario generale della Cgil di Vicenza Giampaolo Zanni. ?Quella di oggi - ha detto il numero uno della Cgil vicentina - è una iniziativa dei lavoratori per far emergere la situazione che stanno vivendo!? ?Diverse le loro preoccupazioni che noi del sindacato unitariamente rilanciamo - prosegue Zanni - Sono preoccupati per la loro salute, sono preoccupati per la situazione lavorativa attuale (che ha ricadute su retribuzioni a causa della messa in concordato preventivo della Miteni). E sono preoccupati per il loro futuro in caso di provvedimenti ?gravi? verso l'azienda?. E sottolinea Zanni: ?ricordo che ad oggi nel nostro paese non esistono più ammortizzatori sociali in grado eventualmente di ?accompagnare? questi lavoratori verso un'altra collocazione?.