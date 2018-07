Pfas: Miteni, lavoratori preoccupati per la salute e per il lavoro (2)

(AdnKronos) - (Adnkronos) - ?La Cgil in particolare - prosegue il segretario generale - oltre a rappresentare queste preoccupazioni dei lavoratori, ha assolutamente la necessità di rappresentare le istanze dei cittadini. Io stesso abito in questa zona, ho figli e sono preoccupato di possibili risvolti negativi sulla salute nostra e delle future generazioni. E' necessario capire come intervenire con l'approvvigionamento idrico, anche se si è fatto molto ma tanto c'è ancora da fare. Esiste anche la problematica che riguarda i prodotti della terra e quindi gli alimenti prodotti in questa zona: non abbiamo sicurezze?. ?Più in generale - conclude Zanni - dobbiamo impegnarci a salvaguardare l'ambiente dei territori dell'ovest vicentino, del Basso Padovano e del Basso Veronese". "Se le cose dovessero aggravarsi fino a giungere ad un blocco delle lavorazioni o peggio ancora ad un fermo totale dell'attività - aggiunge Renato Volpiana, esponente RSU della Miteni - noi ci rivolgeremo ai Ministri del lavoro, della salute e dell'ambiente perché dalle autorità regionali non abbiamo avuto risposte soddisfacenti!?. ?Comunque a nostro avviso - conclude Volpiana - è necessario trovare un equilibrio tra produzione e rispetto dell'ambiente in cui viviamo, come hanno imposto le autorità nazionali e regionali?.