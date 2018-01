Pfas: assessore veneto, richieste di aiuto dalle altre Regioni (3)

(AdnKronos) - (Adnkronos)- Analizzando ulteriormente i dati toscani si può constatare che "per il 2017, nella rete di monitoraggio delle acque superficiali, sono stati programmati 6 campioni l'anno per l'analisi dei PFAS sul fiume Arno", che "durante il primo semestre 2017 sono state campionate 51 stazioni" e ancora che "si rilevano per le acque superficiali 139 determinazioni di tutti i PFAS regolamentati quantificabili (superiori al LOQ) su un totale di 204". "Volendo tradurre questi numeri - prosegue l'assessore veneto - si evince che in Toscana i due terzi dei campioni hanno rilevato un superamento dei limiti per le acque superficiali. E se al momento invece per le acque potabili non sono stati ancora rilevati superamenti, va sottolineato che sono state finora eseguite solamente due determinazioni". "Come Veneto siamo ben lieti di essere un esempio virtuoso per molte regioni - conclude l'assessore - anche se a volte cogliamo con stupore il fatto che di una problematica tanto delicata qualcuno, con una cattiva quanto sterile propaganda, ne parli come se esistesse solo in Veneto, quando nella realtà dei fatti il Veneto è la prima Regione che invece si è mossa per risolvere un problema che coinvolge diversi altri territori".