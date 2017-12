Petrolio: Banca Imi, in 2018 brent in media sui 60 dlr al barile

Petrolio: Banca Imi, in 2018 brent in media sui 60 dlr al...

Roma, 31 dic. (AdnKronos) - Nel 2018 il Brent dovrebbe aggirarsi mediamente intorno ai 60 dollari al barile. A sostenerlo è Banca Imi nel suo 'Scenario macroeconomico'. Nel 2018, sostengono gli analisti della banca, "il Brent dovrebbe scambiare in un ampio trading range attorno ad una media di circa 60 dollari al barile per la fragilità dei fondamentali: il mercato sarà bilanciato se, e solo se, Opec e Russia manterranno i tagli sino a fine anno e l'offerta da altri paesi non sorprenderà al rialzo". Nel 2019, l'incremento della domanda mondiale e la riduzione delle scorte Ocse "permetteranno un rialzo verso una media di 62 dollari al barile". Opec e Russia, infatti, hanno annunciato un'estensione di nove mesi all'accordo che ne limita la produzione domestica. I nuovi termini saranno in vigore da gennaio sino a fine dicembre 2018. Gli attuali volumi dei tagli (pari ad un totale di 1,8 milioni di barili al giorno) sono confermati. La principale sorpresa positiva riguarda Libia e Nigeria, in precedenza esentate dai tagli, ma che saranno ora soggette ad un massimale di produzione cumulata. Se l'aderenza ai tagli rimarrà buona, probabilmente il mercato mondiale si manterrà bilanciato nel 2018, secondo i dati dell'International Energy Agency (Iea) e dell'U.S. Energy Information Administration (Eia). Ciò implica che le scorte commerciali nei paesi Ocse rimarranno circa stabili, ma si ridurrà il gap con la loro media a cinque anni.