Petrolio: Banca Imi, in 2018 brent in media sui 60 dlr al barile (2)

Petrolio: Banca Imi, in 2018 brent in media sui 60 dlr al...

(AdnKronos) - Al contrario, rilevano gli analisti di Banca Imi, secondo i dati del dipartimento statistico dell'Opec, il mercato mondiale dovrebbe registrare un ampio deficit nel secondo semestre, che causerebbe quindi una significativa erosione delle scorte Ocse, in rapida contrazione verso la media a cinque anni. Nel corso della prossima riunione ordinaria dell'Opec, che si terrà in giugno a Vienna, l'accordo sarà formalmente rivisto per tener conto dell'evoluzione delle condizioni di mercato. Nel frattempo, il Joint Ministerial Monitoring Committee, presieduto da Arabia Saudita e Russia, valuterà periodicamente l'aderenza all'accordo e analizzerà l'evoluzione dei fondamentali di domanda e offerta. Le principali minacce che potrebbero portare a revisioni dei termini dell'accordo sono: più debole aderenza all'accordo da parte dei paesi partecipanti; rialzo dell'offerta da altri produttori non-Opec (ad esempio shale oil negli Stati Uniti); incertezza sul futuro livello di esportazioni dal Venezuela; serio incremento delle tensioni geopolitiche in Medio Oriente. Anche la domanda mondiale, rilevano gli analisti di Banca Imi, potrebbe sorprendere sia negativamente, se nell'emisfero settentrionale l'inverno 2017-18 si rivelerà mite, sia positivamente, se la domanda dei paesi emergenti accelererà più del previsto.