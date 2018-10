Periferie: Governo Musumeci fa ricorso a Consulta

Palermo, 1 ott. (AdnKronos) - "Abbiamo impugnato davanti alla Corte costituzionale, nell'interesse delle Città metropolitane e dei Comuni coinvolti, la legge con la quale il governo nazionale ha congelato fino al 2020 le risorse destinate alla riqualificazione di 120 periferie in Italia". Lo dice il presidente della Regione siciliana Nello Musumeci, commentando la decisione della giunta di governo. "Lo facciamo - continua - perché siamo convinti che si tratta di una decisione sbagliata, che penalizza, ancora di più, le aree già svantaggiate come la Sicilia e a subirne gli effetti saranno i più deboli". "Più che facilitare gli investimenti nelle aree degradate del Paese, si sono bloccati anche quelli già avviati - sottolinea il governatore -. Una scelta che in Sicilia coinvolge molti progetti per diverse centinaia di migliaia di euro. Anche per questo motivo, qualora dovesse essere confermata la decisione del governo centrale, ci faremo carico di finanziare, con fondi extraregionali, alcune delle opere 'congelate'" conclude Musumeci.