Roma, 15 giu. (AdnKronos) - "Taglieremo le pensioni d'oro. Non esistono solo i vitalizzi. Ci sono un mare di manager, di ex manager pubblichi che non hanno versato i contributi per le mega pensioni che hanno preso". Così il ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro, Luigi Di Maio parlando a Pomezia per sostenere il candidato sindaco del Movimento 5 Stelle sottolineando la necessità di una riforma dei centri per l'impiego.