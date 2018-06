Pediatria: Cesvi, 60-70% under 14 ha subito maltrattamenti in casa

Roma, 5 giu. (AdnKronos Salute) - Tra il 60% e il 70% dei bambini tra i 2 e i 14 anni ha vissuto episodi di violenza in casa. Al maltrattamento, inoltre, si accompagna spesso la trascuratezza: nel mondo il 16,3% dei bambini è vittima di negligenza fisica e il 18,4% di trascuratezza emotiva. Gli effetti possono manifestarsi con un ritardo nel raggiungimento delle principali tappe evolutive, con disturbi dell'apprendimento oppure con un atteggiamento di eccessiva ricerca di affetto e attenzione da estranei (e il conseguente rischio di esposizione ad altri abusi), una forte chiusura e una sfiducia verso l'altro. Sono i dati forniti dall'Indice regionale sul maltrattamento all'infanzia in Italia, presentato oggi da Cesvi nella Sala Monumentale della Presidenza del Consiglio dei ministri nell'ambito della campagna di sensibilizzazione e raccolta fondi #LiberiTutti, realizzata in collaborazione con il Dipartimento delle Politiche della famiglia. L'Indice offre un'analisi territoriale prendendo in esame i rischi per i bambini, le politiche, i servizi e il contesto delle singole regioni italiane. Il dato maggiormente in evidenza è la persistenza di forti disparità tra il Nord e il Sud del Paese. Ultima posizione per la Campania, seguita da Calabria, Sicilia, Puglia, Basilicata e Molise. Male anche l'Abruzzo e il Lazio. Tra le regioni dove si registra invece il miglior livello di benessere complessivo dei bambini spicca l'Emilia-Romagna, seguita da Veneto, Friuli-Venezia Giulia e Trentino Alto Adige. I principali fattori di rischio che portano a situazioni di maltrattamento risultano essere l'elevato livello di povertà, il basso livello di istruzione dei genitori, il consumo di alcol e di droghe da parte dei genitori, la disoccupazione e lo svantaggio socio-economico. "Gli ex bambini maltrattati - afferma Daniela Bernacchi, Ceo&General Manager Cesvi, all'apertura dei lavori - sono gli adulti di oggi che vivono sopportando un pesante fardello di dolore che influenza il loro modo d'essere, e spesso scaricano sui figli il proprio disagio. Si viene a generare così un circuito vizioso di trasmissione intergenerazionale, che solo un intervento esterno, quale ad esempio quello dei servizi pubblici, può interrompere".