Pd: Veltroni, Gentiloni per ricostruire, torni la sinistra (2)

(AdnKronos) - "Se nascerà un governo di centrodestra - osserva Veltroni - non ci sarà nulla da festeggiare, per la sinistra. Importanti conquiste civili e sociali saranno messe in discussione e il mix di spirito antieuropeo e di incompetenza, di cui abbiamo avuto prova in questi giorni, potranno precipitare il Paese in una crisi grave", avverte Veltroni, secondo cui "la sinistra non può stare ferma e coltivare il tanto peggio tanto meglio". "E' un momento davvero drammatico, c'è sconcerto nell'opinione pubblica, la politica è stata ridotta a un gioco spregiudicato, deprivato di regole e etica. Le forze populiste hanno ingannato il popolo", sottolinea Veltroni. "Gli uni, la Lega, hanno accettato il veto sul loro principale alleato del centrodestra e gli altri, il M5S, hanno riportato in vita la vecchia teoria andreottiana dei forni. Il tutto in un delirio di colpi di scena che hanno indebolito l'Italia, la democrazia e le tasche dei cittadini. Lo dico da italiano: fermatevi", chiosa.