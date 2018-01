Pd: Speziale, candidature con logiche romane destrutturano partito

Palermo, 4 gen. (AdnKronos) - "Se si incontrano quattro amici romani e pensano di dettare le candidature con logiche romane e spartitorie legate alle correnti, questo è il modo per destrutturare il Pd e sollecitare il disimpegno". Così Lillo Speziale, esponente dell'area Orlando del Pd, a margine dell'incontro convocato, nella sede del partito siciliano in via Bentivegna, insieme agli ex deputati regionali Giovanni Panepinto e Pippo Digiacomo, per discutere delle prossime elezioni politiche. "Chi agisce con una logica spartitoria nazionale, con un'attribuzione dei collegi che prescinde dai territori - ha aggiunto - agisce per destrutturare il partito. La prova sono state le elezioni regionali con le quali si è fatta una prova anticipata di come destrutturare il partito: si è scelta la candidatura di una gran persona perbene (Micari ndr) ma calata dall'alto, con il risultato che non eravamo più in partita. Ecco noi vogliamo che il Pd alle Politiche sia in partita".