Pd: Serracchiani, ripartire mescolandosi a cittadini nei supermercati

Roma, 31 mar. (AdnKronos) - Il 4 dicembre è alla radice del 4 marzo. Lo dico prima di tutto a me stessa. Perciò dalle nostre radici dobbiamo ricominciare a fare politica e opposizione, a gettare le basi per un nuovo inizio. E questo nuovo inizio non si costruisce pensando che il mondo giri intorno alla Camera o al Senato, non ha nulla da spartire nemmeno con l'abbuffata di cariche istituzionali che si fa la maggioranza, su cui i cittadini certo non si emozionano". Lo scrive in un post su Facebook Debora Serracchiani. "Non si riparte -aggiunge- disputando su questo o quel rituale interno del partito, né alimentando i soliti conflitti sterili. Il Pd torna a nascere andando di nuovo a mescolarsi con la gente, magari prendendosi gli insulti davanti ai supermercati. Per chi vorrà farlo, ci aspetta un lungo e doloroso viaggio, alla ricerca di un'identità perduta, di una ragione ideale e di uno spazio politico".