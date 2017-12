Pd: Orlando, riunire Direzione esigenza di tutto il partito

Roma, 29 dic. (AdnKronos) - "Dopo la definizione del percorso per arrivare alla coalizione si era detto che ci sarebbe stato un passaggio ulteriore in Direzione anche per definire l'impostazione politica. Mi sembra che non sia un'esigenza della minoranza, penso che sia un'esigenza di tutto il partito fare il punto su come affrontare la prossima campagna elettorale". Lo afferma il ministro della Giustizia, Andrea Orlando, leader della minoranza Pd, sottolineando la necessità di convocare una riunione della Direzione del partito.