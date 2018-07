Pd: Orfini a Zanda, su Ius Soli numeri c’erano, discussione tra noi sia sincera

Roma, 9 lug. (AdnKronos) - "Se dobbiamo discutere -e dobbiamo farlo- che sia almeno una discussione sincera". Lo scrive Matteo Orfini su Facebook soffermandosi in particolare sulla questione dello Ius Soli e l'intervista di oggi all'ex-capogruppo al Senato, Luigi Zanda. "Leggo che Zanda oggi in un'intervista spiega che non fu messa" la fiducia sullo Ius Soli "perché non avevamo la maggioranza. Evidentemente ha cambiato idea ed è lecito. Ma non è vero che non avremmo avuto i numeri. Si fosse messa la fiducia in quel periodo, a quasi un anno dalla fine della legislatura, il governo l'avrebbe ottenuta. Esattamente come accadde con le unioni civili". "Tanto più che nel caso dello Ius Soli c'erano alcune forze di opposizione che si dichiararono disponibili a votare su questo una fiducia tecnica. Il governo scelse di non metterla e il presidente del consiglio si impegnò personalmente a lavorare per approvarla senza fiducia. È finita come tutti sapete. Penso di aver sbagliato a non insistere a sufficienza mentre ero reggente e anche dopo. Mi dispiace non avercela fatta. Ma la storia questa è e davvero non ha senso autoassolverci per comodità come fa oggi Zanda. Il Pd avrebbe potuto e dovuto approvare lo Ius Soli. Non lo ha fatto". "Perché ci torno oggi? Perché vedo una china sbagliata in queste ore. Lo dico a me stesso, a Martina, a Zanda, a tutti e senza polemiche. Sabato abbiamo deciso di aprire una fase di riflessione seria sulle ragioni della sconfitta e sul progetto per il futuro. Abbiamo deciso di aprirla, non di chiuderla. Se siamo sinceri allora evitiamo i tentativi di stroncare discussioni che vanno fatte e che non possono essere liquidate con frasi apodittiche ('non c'erano i numeri', 'sull'immigrazione abbiamo fatto bene' ecc). Perché se vogliamo ripensare il Pd e renderlo più forte e unito, la nostra riflessione deve riguardare tutto, senza omissioni di comodo".