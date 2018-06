Pd: Mirabelli, ripartiamo da nostre idee

Milano, 1 giu. (AdnKronos) - "Ora ripartiamo dall'opposizione, dagli errori fatti, dall'analisi della sconfitta. Ma soprattutto dalle nostre idee e dalla voglia di continuare a costruire una società in cui nessuno si senta più solo e abbandonato e in cui si lavori per il futuro e non per i voti e in cui la politica non sia più propaganda o la semina di veleni e divisioni". Lo scrive su facebook il senatore Franco Mirabelli, Vicepresidente del Gruppo Pd al Senato. "Oggi - sottolinea - Paolo Gentiloni e il suo Governo lasciano Palazzo Chigi. Un abbraccio a tutti loro. Lo lasciano con dignità e onore dopo aver lavorato, come gli altri esecutivi a guida Pd in questi 5 anni pensando al bene del Paese con sacrificio e dedizione. I risultati di questi 5 anni, le riforme che abbiamo realizzato hanno reso questo Paese migliore e, ne sono sicuro, nei prossimi anni sarà più chiaro che hanno migliorato la vita di tante persone vere, in carne ed ossa. Sono triste ma orgoglioso di ciò che abbiamo fatto".