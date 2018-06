Pd: Martina riunisce intellettuali e big dem, ripartire coinvolgendo Paese (2)

(AdnKronos) - "La giornata di oggi -si osserva al Nazareno- sarà utile per elaborare i contenuti programmatici di una nuova proposta di centrosinistra, che si fondi su basi nuove e che possa aggregare tante forze che ci sono fuori di noi, nella società. Dobbiamo mettere in campo subito un grande progetto di coinvolgimento nel Paese assieme alle tante esperienze civiche, dell'associazionismo e del mondo del lavoro che vogliono darci una mano a costruire l'alternativa solida e credibile alle forze populiste e di destra". Concretamente, il primo atto della 'ripartenza' saranno le 50 tappe annunciate da Martina via Fb nei giorni scorsi. "Apriamo subito un grande lavoro di coinvolgimento di quanti vogliono fare un passo avanti. Iniziamo a percorrere il Paese per raccogliere queste disponibilità e scrivere insieme il progetto. Servono almeno 50 tappe da qui a settembre per costruire, ascoltare e coinvolgere. Dagli studenti nelle scuole e nelle università, agli imprenditori, al mondo del lavoro e del volontariato, alle professioni. Ai sindaci", ha spiegato Martina su Fb. I temi al centro dell'azione dem saranno innanzitutto le questioni sociali, l'equita', i diritti, l'impegno europeista necessario per proteggere gli italiani.