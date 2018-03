Roma, 16 mar. (AdnKronos) - "La prima proposta che il Partito Democratico farà in Parlamento sarà l'assegno universale per le famiglie con figli". Lo ha detto il segretario reggente del Pd, Maurizio Martina, intervistato dal Tg3. "Il Pd ripartirà da qui e ripartirà dai territori, con umiltà, facendo proposte concrete come farà in Parlamento da qui ai prossimi giorni".