Pd: Martina, oggi inizia nuova storia, andiamo oltre litigi ed errori

Roma, 1 giu. (AdnKronos) - "Prendiamo tutti questa piazza come l'inizio di una nuova storia, l'inizio di un nuovo impegno". Lo ha detto Maurizio Martina alla manifestazione del Pd. "Per fare questo lavoro serviamo tutti e dobbiamo anche andare oltre le incomprensioni, gli errori, i litigi che hanno aiutato gli altri e non hanno aiutato noi. Costruiamo una pagina nuova, forti delle nostre radici, orgogliosi del lavoro che abbiamo fatto, capaci di andare oltre i nostri limiti e forti del fatto che le culture politiche che ci hanno portato fin qui hanno fatto l'Itali", ha sottolineato. "Siamo figli della Resistenza e che cosa ci insegna quella storia, se non la necessità di unirsi tra diversi".