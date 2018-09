Pd: Marcucci, Zingaretti non è ciò di cui ha bisogno partito

Roma, 26 set. (AdnKronos) - "Non credo che Zingaretti abbia il piglio giusto, lo stile di comunicazione e lo slancio di cui ha bisogno il Partito Democratico per rilanciarsi". Lo ha detto il presidente dei senatori Pd, Andrea Marcucci, a Un Giorno da Pecora su Radio 1. "La linea politica che io immagino è quella di un Pd molto più aperto, che recupera elettorato a sinistra, ma che è in grado di dialogare con un mondo più centrista che guarda all'Europa come punto di riferimento. Il problema poi è l'ambiguità di Zingaretti nei confronti del M5s, col quale è evidente che il Pd non può avere niente a che fare", ha concluso.