Pd: dialogo aperto su Camere, ok a nomi convincenti/Adnkronos

Roma, 15 mar. (AdnKronos) - Per ora la fotografia è quella di un Pd 'alla finestra'. "Non siamo noi a dare le carte", ripete Ettore Rosato in Transatlantico. Nessuna richiesta nella telefonata con Matteo Salvini ieri e nell'incontro con i 5 Stelle oggi sulla presidenza delle Camere, nessun accenno alla questione governo. "Noi non chiediamo nulla e non ci è stato offerto nulla. Siamo d'accordo sul metodo, ovvero che le presidenze delle Camere vadano a 5 Stelle e centrodestra. Poi, quando ci faranno un nome, faremo le nostre valutazioni", spiega ancora Rosato. E se "ci saranno candidature convincenti", il Pd farà la sua parte: "Se ci sarà un nome che abbia un profilo autorevole e di garanzia, il Pd potrebbe votarlo". Come il leghista Giancarlo Giorgetti o, si ipotizza, una new entry 5 Stelle come Emilio Carelli, per quanto riguarda la Camera. "Ma i nomi li devono fare loro e se c'è un accordo Lega-M5S, i presidenti se li eleggono anche da soli, il nostro sostegno a fini numerici non è rilevante". Lo sarebbe se il Pd decidesse di appoggiare uno dei due 'vincitori': magari uno schema 'tutto al centrodestra' con Giorgetti alla Camera e Paolo Romani al Senato. Se ne parla nei capannelli a Montecitorio. Un modo per rompere l'avvio di un possibile patto Lega-M5S che si trasferisca anche sul governo. Chiacchiere da Transatlantico, in una primissima fase di avvio della partita istituzionale delle prossime settimane. Per ora, i dem restano fermi sulla linea dell'opposizione, votata in Direzione. Sebbene, dopo Dario Franceschini, oggi anche Carlo Calenda nomini il 'governo di tutti' come possibile soluzione in caso di stallo e se indicata dal capo dello Stato.