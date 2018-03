Pd: Cerno si iscrive a Milano, lavoriamo tutti per rilancio del partito

Milano, 14 mar. (AdnKronos) - "Il Pd è la vera prospettiva del Paese e, anche per questo, oggi mi sono iscritto presso il circolo "Aldo Aniasi", la storica sezione di Corso Garibaldi a Milano. È la mia prima tessera di partito e l'ho presa nella convinzione che oggi più che mai sia necessario supportare l'azione del Pd". Così in una nota, il neoeletto al Senato Tommaso Cerno annuncia la sua iscrizione al Partito Democratico nella sede della federazione del Pd Milano Metropolitana, alla presenza del segretario metropolitano Pietro Bussolati. "Dobbiamo continuare a lavorare portando avanti quanto di buono fatto, nella consapevolezza che abbiamo tante questioni da affrontare. Serve il contributo di tutte le forze positive per rilanciare le nostre politiche", aggiunge Cerno. "A Milano sono stato eletto e voglio dare il mio contributo nel partito e alle istituzioni. Reputo che si debbano mettere a frutto le intelligenze, le enormi energie di questo territorio per ritrovare un rapporto con il resto del Paese. Possiamo essere un traino fondamentale per il nostro doveroso rilancio", conclude il neoeletto al Senato.