Pd: Bettini, errore rinviare congresso

Roma, 21 giu. (AdnKronos) - "L'idea di rinviare il congresso è un'idea sbagliata e per quanto mi riguarda la respingo. È indispensabile che la prossima assemblea nazionale di luglio stabilisca una data certa per la nostra assise nazionale". Lo scrive Goffredo Bettini su Facebook. "C'è stato il 4 marzo. Gli errori successivi al 4 marzo che hanno portato alla saldatura (per molti aspetti innaturale) tra 5Stelle e Lega. In questi mesi Salvini è cresciuto nei consensi e si è apertamente svelato nei suoi obiettivi xenofobi, autoritari e liberticidi. Si chiede, giustamente, l'unità del Pd. Ma non l'unità come minimo comun denominatore dei vecchi assetti. Così si campicchia. L'unità va costruita con un confronto ampio interno ed esterno al Pd in un congresso costituente; in grado di avviare una nuova storia, un'alternativa, un atto politico creativo e coinvolgente", conclude.