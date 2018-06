Pd: Bersani ‘serve nuova forza a sinistra’, gelo dem

Roma, 6 giu. (AdnKronos) - ''Ci vuole una roba nuova, una idea nuova, una nuova forza politica... Ognuno metta a disposizione sigle simboli e persone e si comincia a lavorare''. Nel giorno della fiducia al governo Conte alla Camera, Pierluigi Bersani lancia la sua proposta parlando a Montecitorio con colleghi e giornalisti. Perchè proprio oggi? chiedono i cronisti e l'ex-segretario del Pd lascia intendere che a muoverlo è stato anche l'intervento, ieri al Senato, dell'altro ex-segretario, Matteo Renzi. "Non si può ridurre tutto a una dialettica populisti-nazareni...". Insomma, no al fronte comune Pd-Forza Italia contro il governo gialloverde di Lega-M5S. "Voi non siete il bipolarismo di domani, voi siete la coalizione di oggi e di domani", ha detto ieri Renzi a palazzo Madama guardano Matteo Salvini e Luigi Di Maio. Per Bersani, l'opposizione a quel fronte può essere efficace solo se "c'è un progetto nuovo a sinistra e per farlo occorre un atto di generosità" da parte di tutti. "Questa è l'idea che sosterrò anche dentro Leu" che sta organizzandosi per diventare un soggetto politico. La proposta di Bersani però lascia freddi i dem. Dice Ettore Rosato: "Bersani ha già il suo partito, lo guardiamo con grande rispetto e non ci interessiamo delle loro dinamiche interne. Penso che possiamo auspicare lo stesso rispetto". E Lorenzo Guerini: "Noi intanto pensiamo a fare opposizione a un governo che riteniamo pericoloso per il Paese. E poi come Pd siamo impegnati su un percorso congressuale nel quale discuteremo di come dare forza a una posizione riformista e europeista e con chi dialogare per rafforzare questa posizione nel Paese. Ma non è possibile dire ora quali saranno gli esiti di questo percorso".