Pavia: revocata custodia in comunità, arrestato

Milano, 19 lug. (AdnKronos) - Nel primo pomeriggio di ieri, personale della Stazione Carabinieri di Montù Beccaria ha rintracciato e tratto in arresto un 17enne, domiciliato presso comunità per minori 'Angela Brega' di San Damiano al Colle (Pavia), pregiudicato, in esecuzione all'Ordinanza di revoca della misura di collocamento in comunità e contestuale ordine di custodia cautelare in carcere. Il provvedimento, emesso dal Tribunale per i Minorenni di Milano, trae origine da informative redatte dai militari della Stazione CC di Montu' Beccaria per reiterate violazioni delle prescrizioni imposte. Il giovane è stato accompagnato al carcere minorile Beccaria di Milano.