Pavia: fugge in auto da controllo polizia, arrestato

Milano, 26 mag. (AdnKronos) - Un uomo non si è fermato all'alt intimato dalla polizia stradale di Vigevano (Pavia) e per lui è scattato l'arresto per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. L'uomo, 46 anni, è stato fermato lungo la strada provinciale 494 e ha mostrato subito un atteggiamento di sfida. Inizialmente ha acconsentito a sottoporsi alla prova etilometrica, poi invece è balzato sulla sua auto, dopo aver colpito con le portiere i due agenti. Nonostante le lesioni riportate - giudicate guaribili in 20 giorni - i due poliziotti hanno ingaggiato l'inseguimento fino ad Abbiategrasso dove il fuggitivo è stato arrestato. Il giudice ha convalidato l'arresto e fissato il processo al 4 giugno prossimo, con l'applicazione degli arresti domiciliari fino a tale data. Il 46enne è anche indagato per il danneggiamento all'auto della polizia e per essersi sottratto al controllo con l'etilometro.