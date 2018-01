Pavia: arrestato per violenza sulla compagna e resistenza

Milano, 2 gen. (AdnKronos) - Un 54enne è stato arrestato per violenza nei confronti della compagna e per resistenza e minacce a pubblico ufficiale. L'intervento della polizia di Pavia risale a ieri, 1 gennaio, e l'uomo non risulta nuovo a simili episodi. All'arrivo degli agenti, la vittima, 51 anni, presentava evidenti lividi al volto, al collo e alle gambe. L'aggressore ha minacciato i poliziotti e ha iniziato a dare in escandescenze, sbattendo la testa contro una parete, tanto da procurarsi escoriazioni al viso e lacerazioni alla bocca, e al momento in cui gli agenti intervenivano per evitare che potesse commettere altri atti autolesionistici, l'uomo ha sputato al volto di uno degli agenti e lo ha colpito a una mano, ed ha colpito con un calcio a una gamba un altro poliziotto. Il 54enne, già sottoposto al divieto di avvicinamento alla compagna disposta dal tribunale di Pavia, è stato arrestato. Oggi si è svolta l'udienza direttissima, rinviata al prossimo 23 gennaio, fino ad allora resterà in carcere.