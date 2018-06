Parlamento: Occhiuto, tavolo opposizioni su commissioni garanzia

Roma, 14 giu. (AdnKronos) - ?Nei prossimi giorni, dopo la nomina da parte del governo dei sottosegretari, verranno istituite in Parlamento le Commissioni permanenti, le Commissioni bicamerali e tra queste anche le cosiddette Commissioni di garanzia ?la Vigilanza Rai e il Copasir? le cui presidenze spettano alle opposizioni. Su queste ultime occorre convocare al più presto un tavolo di confronto tra tutte le opposizioni (Partito democratico, Forza Italia, Fratelli d'Italia, Liberi e uguali e Gruppo Misto), e siamo certi che queste forze politiche saranno in grado di trovare la miglior sintesi possibile per garantire il corretto lavoro del Parlamento e le prerogative di chi non siede tra i banchi della maggioranza". Lo propone Roberto Occhiuto, vicecapogruppo di Fi alla Camera.